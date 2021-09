Tonin: »V politiki smo se prisiljeni odločati med slabim in manj slabim«

IZJAVA DNEVA

"V politiki nimamo privilegija, da bi se lahko odločali le med dobrim in slabim, ampak smo se vsakodnevno prisiljeni odločati tudi med slabim in manj slabim. Če imam možnost izbire med strašansko neučinkovitostjo prejšnje vlade in učinkovitostjo aktualne vlade, se bom raje odločil za učinkovitost. V politiki smo zato, da rešujemo težave in premikamo zadeve naprej. NSi je pri tem lep primer učinkovitosti."

(Matej Tonin, predsednik NSi, minister za obrambo in podpredsednik vlade, o tem, da NSi podpira vlado stranke SDS, ki je v nenehnem konfliktu z dobršnim delom družbe; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)