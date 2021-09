»Na Univerzi v Ljubljani je cepljenih več kot 85 % zaposlenih, na kar smo zelo ponosni«

Prva naloga nove vodstvene ekipe ljubljanske univerze bo še vedno ukvarjanje z epidemijo covida-19, nato dokončanje pravil o varnem okolju in akreditacijskih procesov ter priprava na sprejem zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, je za STA navedel Gregor Majdič, novoizvoljeni rektor ljubljanske univerze v mandatu 2021-2025.

"Prva naloga bo žal še vedno ukvarjanje s covidom-19, saj v Sloveniji pri spopadanju s to boleznijo žal nismo tako uspešni kot so v nekaterih drugih državah, recimo na Danskem, kjer so po zaslugi velike precepljenosti lahko ukinili ukrepe za širjenje bolezni," je pojasnil Majdič. V prvem tednu oktobra bodo tako organizirali cepljenja za študente v bližini fakultet ter dva pogovora z njimi, na katerih bodo lahko vprašali vse, kar jih zanima o cepljenju.

Majdič upa in verjame, da bo četrti val epidemije razmeroma kratek in se bodo najkasneje spomladi vrnili v skoraj običajno predcovidno življenje. "Jeseni pa bo seveda izziv, kako varno izpeljati študijski proces. Na Univerzi v Ljubljani je cepljenih več kot 85 odstotkov zaposlenih, na kar smo zelo ponosni," je navedel.

Pripomnil je, da so si na univerzi želeli, da bi v veljavi ostalo hitro ali PCR-testiranje, ne samotestiranje kot pogoj za obiskovanje fakultet, se pa bodo, kot pravi, prilagodili sklepu vlade in izvajali slednjega. "To bo zagotovo logističen problem, sploh na fakultetah z veliko študentkami in študenti, a mislim, da smo ga sposobni rešiti in ga že rešujemo. Predvsem pa upamo in zaupamo v zrelost naših študentk in študentov," je poudaril.

Ena od prvih nalog nove ekipe bo po besedah Majdiča tudi dokončanje pravil o varnem okolju oziroma varovanju dostojanstva, ki bodo študentkam in študentom ter vsem zaposlenim zagotavljala varno študijsko in delovno okolje.

Kot člani akademske skupnosti bi morali študenti, kot pravi, zaupati v znanost. Točnih podatkov na univerzi nimajo, a nekateri grobi podatki kažejo, da je precepljenost med študenti številnih fakultet, ne le medicinske, zelo visoka. "Vsekakor pa je naša želja in naš namen, da študijski proces teče v živo, na fakultetah, v neposrednem stiku med pedagogi in študenti," je povedal.

Prav tako bo treba dokončati akreditacijske procese ter se pripraviti na morebiten sprejem zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki bo temeljito spremenil način financiranja raziskovalnega dela. "Seveda pa se bomo z ekipo lotili tudi novih nalog, ki izhajajo iz mojega programa," je dodal.

Po njegovem mnenju je treba okrepiti družbeno vlogo univerze ter družbi povrniti zaupanje v znanje in znanost. Na univerzi si želi večjega poenotenja in več sodelovanja med članicami, saj se je ravno v epidemiji covida-19 po njegovem pokazalo, da je sodelovanja med strokami premalo. "Svet se danes srečuje s kompleksnimi težavami in rešitve takšnih težav so v sodelovanju različnih strok," je pojasnil.

Majdič se zavzema za ohranitev statusa najboljše slovenske univerze, želel pa bi si tudi več sodelovanja z raziskovalnimi inštituti. "Pridobiti si moramo tudi več moči pri sprejemanju političnih odločitev in vplivati na državo, da bo politika končno uvidela, da vlaganje v razvoj ni strošek, temveč investicija za prihodnost," je zatrdil.

Glede avtonomije in akademske svobode Majdič ocenjuje, da je ljubljanska univerza akademsko svobodna, avtonomna pa ni povsem. Prepričan je, da nima prave finančne avtonomije, prav tako pa se pogosto srečujejo s poskusi poseganja v avtonomijo univerze, zaradi česar morajo biti "ves čas pozorni in se boriti za ohranjanje avtonomije".

