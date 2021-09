»Smo v stanju naučene politične nemoči«

IZJAVA DNEVA

"Ker je ogorčenost postala splošno stanje, ne pa silovita izjema, in ker je vse vredno ogorčenja, se zdi, da ni nič zares vredno ogorčenja. Opazujemo trivializacijo in relativizacijo ogorčenosti. Ogorčenost je postala nenehno valovanje namesto cunami."

"Smo v stanju naučene politične nemoči, ko imamo lahko zelo jasno razdelane kritike, podkrepljene z vsemi argumenti in dokazi, pa se nič ne spremeni. Večina plazov ogorčenosti gre mimo brez posledic za storilce, in pogosteje kot se to zgodi, bolj peša moč ogorčenosti kot gonila družbenih sprememb. Konstantno ogorčenje z vseh strani zgolj utrjuje status quo in hrani ekonomijo pozornosti."

(Hana Hawlina, doktorska raziskovalka in predavateljica na Univerzi Neuchatel v Švici, o tem, da se vsak dan zgodi toliko škandalov in krivic, da se masa ogorčenosti razprši med vse možne vzroke ogorčenosti; via N1)