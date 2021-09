»Če bomo po pandemiji izgubili svobodo, za to ne moremo kriviti netopirjev in pasavcev«

IZJAVA DNEVA

"Družbene stabilnosti, demokratičnih institucij in vrednot ne ogroža le virus, ampak predvsem neustrezni odzivi na zdravstveno krizo in izkoriščanje človeških stisk v politične namene. Če bomo po pandemiji izgubili svobodo, za to ne moremo kriviti netopirjev in pasavcev. Za posledice bomo odgovorni ljudje. Narava je samo sodelovala."

(Kolumnist Matjaž Gruden o tem, da so po letu in pol ljudje marsikje vedno bolj obupani, prestrašeni in jezni; via Večer)