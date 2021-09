Obtožni predlog zoper dve fizični osebi zaradi zapisa v Demokraciji

V tedniku Demokracija je bilo 3. decembra lani objavljeno besedilo z rasistično vsebino. Tožilstvo je junija na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sporni zapis v tedniku Demokracija

Tožilstvo je junija na Okrajno sodišče v Ljubljani zoper dve fizični osebi vložilo obtožni predlog zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti v zapisu z naslovom Presežki 5, ki je bil v reviji Demokracija objavljen decembra lani, so za STA potrdili na tožilstvu.

Za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je zagrožena kazen do dveh let zapora.

Na tožilstvu so za STA pojasnili, da so zoper eno osebo vložili obtožni predlog po 2. odstavku 297. člena kazenskega zakonika. Ta določa, da se kaznuje tistega, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Slovenije.

Zoper drugo fizično osebo pa so vložili obtožni predlog po tretjem odstavku tega člena, ki določa, da se za javno širjenje idej o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti z objavo v medijih kaznuje tudi odgovornega urednika oz. njegovega namestnika.

V tedniku Demokracija je bilo namreč 3. decembra objavljeno besedilo z naslovom Presežki 5, ki je zaradi rasistične vsebine povzročilo precej ogorčenja in zgražanja. Na Demokraciji so se sicer zagovarjali, da gre za satiro, a zapis o večvrednosti bele rase po mnenju mnogih vsebuje elemente sovražnega govora.

Avtor zapisa je bil Aleksander Škorc, odgovorni urednik Demokracije pa je Jože Biščak.

Med drugim je zapis zmotil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je proti avtorju in uredniku tednika vložil kazensko ovadbo zaradi suma, da sta javno spodbujala in razpihovala sovraštvo. Ljubljanski mestni svet se je nato pridružil ovadbi.

Jankovićeva ovadba sicer ni edina, ki je bila vložena zaradi omenjenega zapisa v Demokraciji. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je na vrhovno državno tožilstvo in okrožno državno tožilstvo v Ljubljani kazensko ovadb podal že filozof Boris Vezjak.

Ena od spornejših naslovnic tednika Demokracija

Tudi zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil zapis v Demokraciji diskriminatoren na način, ki ga zakon o varstvu pred diskriminacijo specifično prepoveduje.

