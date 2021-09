VIDEO: Protivladni protest v Trbovljah

Protestnice in protestnici so v torek zahtevali odstop Janševe vlade

Pred začetkom včerajšnje javne tribune o razvoju zasavske regije v Delavskem domu Trbovlje ob obisku vlade v regiji je civilna družba pred stavbo pripravila protivladni protest. Več sto zbranih na protestu z glasnimi vzkliki zahtevalo odstop vlade Janeza Janše. Skušali so priti v dvorano, v katero so vstopali ministri, a jim je policija to preprečila. Protestniki so prinesli transparente, s katerimi so med drugim Janši odrekli gostoljubnost in se izrekli proti privatizaciji, z vzkliki pa oblast naslovili z lopovi in mafijo. Shod je varovalo precejšnje število policistov.

WLzr5os87FQ