»Ustavno sodišče je postalo covid sodišče«

IZJAVA DNEVA

"Že nam pravnikom so zadeve pogosto težko razumljive, če že ne povsem nerazumljive. Ustavno sodišče je postalo covid sodišče, kot v šali rečemo, že to marsikaj pove. Odločanje s podzakonskimi predpisi, odloki in uredbami je v pravnem smislu izjemno delikatno, sploh če epidemija uradno ni razglašena."

(Dr. Vesna Bergant Rakočević, sodnica na višjem sodišču v Ljubljani in predsednica sodniškega društva, o tem, da različni ukrepi v zvezi s covidom, ki so bili sprejeti v zadnjem času, povzročajo dodatno zmedo; v intervjuju za Delovo prilogo Ona)