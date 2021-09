»Neoliberalni pristop nas sili v sistem hrčka, ki teče v krogu«

IZJAVA DNEVA

"Ta neoliberalni pristop nas sili v sistem hrčka, ki teče v krogu. Vsak odpor na neki način posrka vase, spremeni in ga označi, spremeni pa se nič. Mislite, kako ste nekaj spremenili z objavo na Facebooku, toda to je utvara, s tem ste le pomagali Facebooku pri večjem dobičku, če govorimo o najbolj banalnem vidiku. Težko je definirati krivca, ker smo na neki način vsi soodgovorni, eni na bolj, drugi manj neposreden način. Naši mehanizmi prepoznavanja, kaj se dogaja, pa so zelo omejeni. Vsi smo del iste kaše, kot njeni sestavni deli. Res verjamem v majhna dobra dela, v velike korake pa ne. Treba je začeti pri sebi, izvajati male geste solidarnosti."

(Anja Suša, režiserka, o tem, da se ne bomo vrnili v predpandemično stanje, ampak je to nova realnost; v intervjuju na MMC RTV SLO)