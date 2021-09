Slovenija začasno ustavlja cepljenje s cepivom Janssen

Minister za zdravje Janez Poklukar pravi, da lahko zagotovi, da so stekli vsi potrebni predpisani postopki, da se razjasnijo vse okoliščine smrti mlajše bolnice, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s cepivom Janssen

Ministrstvo za zdravje je na predlog posvetovalne skupine za cepljenje pozvalo NIJZ, da začasno ustavi cepljenje s cepivom Janssen ter o tem obvesti vse cepilne centre in izvajalce cepljenja, je na novinarski konferenci sporočil minister Janez Poklukar. Odločitev sledi smrti mlajše bolnice, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s tem cepivom.

Zaplet z mlajšo bolnico, ki je bila v ponedeljek zjutraj sprejeta v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana in pri kateri je prišlo do suma resnega neželenega dogodka v časovni povezavi s cepljenjem proti covidu-19, se je končal tragično, je povedal minister, ki je izrekel sožalje svojcem, javnost pa prosil za pieteto in spoštovanje.

Minister sicer podrobnosti primera ne pozna in ga, kot je dejal, ne more komentirati. "Lahko pa zagotovim, da so stekli vsi potrebni predpisani postopki, da se razjasnijo vse okoliščine dogodka oz. bolezni," je dejal.

O dogodku je UKC Ljubljana obvestil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), prav tako je, kot je dejal minister, ministrstvo za zdravje prejelo sklep posebne posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ, po katerem glede na obvestilo o resnem neželenem dogodku po cepljenju s cepivom Janssen člani posvetovalne skupine za cepljenje predlagajo, da se do razjasnitve situacije cepljenje s tem cepivom začasno ustavi.

V skladu s tem predlogom je ministrstvo za zdravje pozvalo NIJZ, da začasno ustavi cepljenje s cepivom Janssen in o tem tudi obvesti cepilne centre in druge izvajalce cepljenja, je povedal minister. Ob tem je poudaril, da kot minister za zdravje in zdravnik popolnoma zaupa stroki in hkrati sledi njihovim priporočilom ter da odločitev posvetovalne skupine o začasnem umiku cepiva Janssen iz cepilnih centrov popolnoma podpira.

Ob tem je izpostavil še, da stroka nenehno preverja in spremlja učinkovitost cepiv ter beleži neželene stranske učinke.

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović, ki je tudi sama svojcem izrekla sožalje, je pojasnila, da gre za izjemno redek dogodek. Poudarila je, da je cepivo Janssen registrirano brez posebnih omejitev za starostne skupine.

Po njenih besedah imajo različne države po svetu različna priporočila glede cepljenja s cepivom Janssen. "Ponekod cepljenje odsvetujejo določenim starostnim skupinam, ni pa to enotna praksa," je povedala Beović.

"Poudariti moram, da smo v Sloveniji do sedaj s cepivom Janssen cepili 120.000 ljudi in da prednosti cepljenja odtehtajo morebitna tveganja."



Opomnila je, da mora biti cepljena oseba seznanjena z možnimi neželenimi učinki. "Tudi pri nas cepljena oseba dobi besedilo, kjer so ti neželeni učinki navedeni, prav tako nasvet, naj se osebe ob pojavu teh učinkov obrnejo na zdravnika," je pojasnila Beovićeva.

Zdravniška zbornica je po njenih besedah spomladi, ko so se začeli pojavljati neželeni učinki cepljenja, poslala okrožnico vsem zdravnikom, kako postopati v takih situacijah.

V Sloveniji smo doslej porabili približno 2,1 milijona odmerkov cepiva proti covidu-19, z obema odmerkoma je cepljenih skoraj en milijon prebivalcev. "Ti so cepljenje prestali s predvidenimi stranskimi učinki in se s tem zaščitili pred težkim potekom bolezni, ki je vzela do sedaj 4861 življenj prebivalcev Slovenije," je navedel minister in dodal, da je samo septembra zaradi boja s koronavirusom v Sloveniji umrlo več kot sto ljudi.

"Poudariti moram, da smo v Sloveniji do sedaj s cepivom Janssen cepili 120.000 ljudi in da prednosti cepljenja odtehtajo morebitna tveganja," je še dejal minister.

