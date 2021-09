Česa se boji Bojana Beović?

Zakaj vodja svetovalne skupine za cepljenje ne prizna zmote

Bojana Beović, vodje svetovalne skupine za cepljenje

© Borut Krajnc

Kombinacija hudih stranskih učinkov 20-letnice, domnevno zaradi cepljenja s cepivom Janssen, ponovnega naročila 100 tisoč odmerkov tega istega cepiva in hkrati izjava vodje svetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović, da bi morali cepljenje s tem cepivom končati, je kulminacija vseh napak in bede te vlade pri vodenju cepilne strategije.

Za Janssen je že dolgo znano, da je med cepivi, ki so na voljo, najmanj učinkovit proti različici Delta, hkrati pa da beleži največ nezaželenih učinkov, čeprav praviloma blagih, ravno med mladimi – predvsem med mlajšimi ženskami. In kljub temu smo se v Sloveniji odločili storiti dve stvari: ravno mlajše cepiti pretežno z Janssenom, nato pa še z odloki vzpostaviti razmere, v katerih cepljenje s tem cepivom trenutno velja za najlajži in najbolj preprost način pridobitve pogoja PCT, nujnega za delovanje v javnem življenju. Pogoj C(epljen) namreč začne veljati že takoj po cepljenju, zato so vsi, tako mladi kot stari, zadnja tedna naravnost hlastali po najmanj učinkovitem cepivu, ki je na voljo.

"Od nikjer nismo imeli kakšnih resnih opozoril, da bi morali to cepljenje omejiti. Je pa dogodek tako tragičen, da je moje osebno mnenje, da v tem trenutku ne bi več tvegali in ne bi tega cepiva več uporabljali, ne glede na drugačno mnenje tako EME kot številnih drugih držav, ki ga uporabljajo."



Bojana Beović,

vodja svetovalne skupine za cepljenje

V Angliji se tako lahko recimo osebe, mlajše od 40 let, in nosečnice cepijo le z mRNK cepivi, na Danskem pa cepljenje z vektorskimi cepivi že več mesecev ni mogoče, razen ko gre za posebne primere. Na Portugalskem je cepivo Janssen ženskam, mlajšim od 50 let, odvsetovano, cepivo AstraZeneca pa mlajšim od 60 let. Tudi ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) posebej opozarja ženske, mlajše od 50 let, da lahko vektorska cepiva zanje predstavljajo večje tveganje.

Izjava Bojane Beović, da bi prekinili cepljenje s tem cepivom – možnosti, da je 20-letnica res življenjsko ogrožena zaradi cepljenja, navkljub – v tej situaciji vseeno naredi več škode kot koristi, v kombinaciji z odločitvijo vlade, da naroči 100 tisoč dodatnih odmerkov, zato da »ugodi« umetno ustvarjeni potrebi javnosti po ravno tem cepivu, pa izpade skrajno komično. V tem trenutku bi bilo namreč bolj pametno priznati zmoto in jasno povedati, komu je cepivo namenjeno in za koga lahko predstavlja nekoliko večje tveganje, ki se je (morda) v tem primeru na žalost končalo tragično.

PREBERITE TUDI: