Naslovnica jutrišnje Mladine: LEVI FAŠIZEM

Zakaj desnica protestnikom očita, da so »levi fašisti«, in zakaj antifašizem moralno izenačuje s fašizmom

Jutri izide nova Mladina! Tokratno naslovnico je oblikoval Damjan Ilić, fotografija pa je delo Bojana Krajnca.Zakaj desnica protestnikom očita, da so »levi fašisti«, in zakaj antifašizem moralno izenačuje s fašizmom? Več o tem preberite jutri v novi številki Mladine, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 1. oktobra, dalje. #Mladina39

