Zbor alfa samcev

Pet borcev za družino na demografskem vrhu v Budimpešti: Janez Janša (ločen in ponovno poročen z dvajset let mlajšo), Aleksandar Vučić (ločen in ponovno poročen za enajst let mlajšo), Viktor Orbán (srečno poročen), Milorad Dodik (potentni skakalec čez plot) in Andrej Babiš (ločen in ponovno poročen s svojo sekretarko, ki je bila komaj polnoletna)