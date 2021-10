Novi obrazi fašizma

Zakaj desnica protestnikom očita, da so »levi fašisti«, in zakaj antifašizem moralno izenačuje s fašizmom

Janez Janša je že leta 2013, ko so Slovenijo preplavili množični vseslovenski protesti, rekel, da je to, kar počnejo vseslovenski vstajniki, »čisti levi fašizem«. (8. februar 2013)/

© Borut Krajnc

Ko se je veliki »anticepilni« protestni shod končal z metanjem bakel in granitnih kock v parlament, je minister Hojs oznanil, da se je lepo videlo, »kaj pomeni uresničitev tako imenovanega levega fašizma v praksi«. Ko je Hojs protivladne protestnike razglasil za »leve fašiste«, so se mnogi držali za glavo in zgražali – šok je bil brezmejen. Le zakaj? Hojs ni povedal nič novega. Ne, njegova izjava ni bila izvirna, temveč le kopija tega, kar je Janša – Hojsov veliki vzornik in guru – rekel leta 2013, ko so Slovenijo preplavili množični vseslovenski protesti. Jasno, protesti proti Janševi vladi.