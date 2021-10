Le ljubezen ali še kaj več?

Koalicija KUL je podpisala sporazum o povolilnem sodelovanju

Marjan Šarec, Tanja Fajon, Alenka Bratušek in Luka Mesec - »Oblikovali bomo novo vlado.«

© Borut Krajnc

Predsednik države Borut Pahor se je decembra 2019 z enim od govorov zameril danes štirim opozicijskim strankam – LMŠ, SD, Levici in SAB. Čeprav je bila manjšinska vlada Marjana Šarca ves čas na robu zloma, je od njih zahteval odločne korake, daljnosežnejše reforme, četudi bi to pomenilo padec vlade. Ta je kasneje, na drugačen način, tudi sledil. Pod pritiskom Levice se je Šarčeva koalicija odločila odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, zato se je od koalicije odmaknila stranka DeSUS, nato je odstopil finančni minister in čez nekaj dni še sam Šarec.