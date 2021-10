Nazaj v predavalnice!

Začetek novega študijskega leta v senci četrtega vala

Za študente naj bi odprli posebna cepilna mesta, tako naj jim ne bi bilo treba čakati v vrstah pred zdravstvenimi domovi

© Borut Krajnc

Z začetkom meseca se v šolske klopi vračajo študenti. Da bi študij letos lahko potekal nemoteno, na posameznih univerzah in na šolskem ministrstvu stavijo predvsem na upoštevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), pa tudi na odločitev mladih, da se bodo, če tega še niso storili, cepili. V ta namen so na obeh največjih univerzah, v Ljubljani in Mariboru, vzpostavili posebna cepilna mesta za študente.