Tito, Leljak in Salvini

Saga o brisanju Titovega imena

Titova cesta (in Mladina)

© Tadej Kosmačin

Ustavno sodišče je do končne odločitve (ponovno) zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Radencih. Gre že za tretji poskus preimenovanja ulice v občini, ki jo vodi nekdanji, zaradi goljufij pravnomočno obsojeni poslovnež in ljubiteljski zgodovinar Roman Leljak.

Dosedanja odloka nista bila uspešna zaradi načina sprejetja, ki ni ustrezal zakonodajnim merilom, enega je že razveljavilo ustavno sodišče. Tudi tokrat so nepravilnosti oziroma nezakonitosti pri sprejemanju odloka po mnenju pobudnikov ustavne presoje takšne, da presoje ne bi prestale. Pobudniki so sicer prebivalci Titove ceste v Radencih.

O tem bo ustavno sodišče vsebinsko odločilo, dotlej pa mora župan s preimenovanjem ulice v Cesto osamosvojitve Slovenije počakati. Po mnenju sodnic in sodnikov bi namreč preimenovanje zaradi stroškov menjave krajevnih tabel, hišnih številk in osebnih dokumentov stanovalcev lahko imelo hujše posledice za javne in zasebne finance, kot pa če se z morebitnim preimenovanjem ulice še nekoliko počaka. Odločitev so sprejeli s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta, kot navadno, glasovala Marko Šorli in Klemen Jaklič.

Slednji si je vzel tudi čas in napisal (kratko) odklonilno ločeno mnenje. Navajamo ga skoraj v celoti, vsekakor pa njegov vsebinski del: »Takšno ime, ki je med drugim tudi simbol masovnih zločinov proti človečnosti, prizadene človekovo dostojanstvo (celo še živečih) žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakogar z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka. Poimenovanje ulice s takšno vsebino ni skladno z ustavo svobodne demokratične družbe. Zato tudi tisti, ki z odkritim namenom ohranitve takšnega poimenovanja (protiustavni namen) pred ustavnim sodiščem izpodbija veljavnost postopka spremembe imena, za takšen cilj po ustavi demokratične družbe nima pravnega interesa.«

Pri tem ni odveč ponoviti, da je ustavno sodišče pred leti res razveljavilo poimenovanje ulice po Titu v Ljubljani, ker je s takim poimenovanjem ulic kršena pravica ljudi do dostojanstva. A ustavni sodniki so tedaj dejali, da je protiustavno novo poimenovanje ulic po Titu, dosedanja, torej obstoječa imena pa niso ustavno sporna.

V Sloveniji je takih ulic glede na kult osebnosti še presenetljivo malo. Po Titu nosijo ime ceste in ulice v osmih krajih (poleg Radencev še v Mariboru, na Jesenicah, v Postojni, Slovenski Bistrici, Logatcu, Radečah in Senovem), trgi pa v štirih (Koper, Velenje, Ilirska Bistrica in Tolmin). Titovo ime še danes nosijo tudi ulice v državah nekdanje Jugoslavije. Prav tako drugje, recimo v italijanskem mestu Parma, kjer so njegovo ime z ene od ulic pred dvema letoma neuspešno poskušali odstraniti mestni svetniki skrajno desne Lige Mattea Salvinija. No, po Titu je med drugim poimenovan tudi asteroid s premerom okoli 12 kilometrov.