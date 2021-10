Zakonska zveza istospolnih parov zdaj legalna v tridesetih državah

Švicarji slavili enakost

V nedeljo, 26. septembra 2021, so se Švicarji odločili, da želijo živeti v svobodni, odprti državi. S 64 odstotki glasov so na referendumu izglasovali legalizacijo porok istospolno usmerjenih – niti en kanton ni glasoval proti. Že lani je Švica s 63-odstotno podporo izglasovala zakon, s katerim je prepovedala diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti. To je razkačilo najmočnejšo stranko v državi, desničarsko populistično Švicarsko ljudsko stranko (SVP oziroma UDC) – eden njenih članov je na primer cinično pripomnil, da »ne ve, ali bodo šale o gejih zdaj sploh še dovoljene«. Švicarska ljudska stranka je skupaj s Krščanskodemokratsko stranko in manjšo evangeličansko konservativno stranko UDF zahtevala referendum. Zakonodaja, ki bi izenačila status zakonske zveze med heteroseksualnimi in istospolnimi pari in slednjim omogočila tudi posvojitev otrok, je bila na mizi že decembra lani. A konservativni nasprotniki so zahtevali referendum in upali, da bodo sprejetje lahko preprečili. Zagnali so agresivno kampanjo »Ne poroki za vse!«, ki je med drugim prikazovala fotografije objokanih otrok, pospremljene s stavki »Otroci po naročilu? Recite ne poroki za vse!« ali pa »Ohranimo dobro počutje otrok! Recimo ne poroki za vse!«. V nadaljevanju pojasnjujejo, da poroka med moškim in žensko temelji na biologiji, kar pa še ne pomeni, da ne gre za diskriminacijo.