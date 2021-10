»Oblast se medijev loteva na način, kakršnega bi si še v prejšnjem sistemu težko zamislili«

IZJAVA DNEVA

"Oblast se medijev loteva na način, kakršnega bi si še v prejšnjem sistemu težko zamislili. Za začetek so ustanovili partijska glasila, kar je že prva značilnost socialističnega režima. Nato so začeli pohod na medije, ki niso po volji vladajoče stranke."

"Verjamemo, da si oblast želi medijskih razmer, kakršne vladajo na Madžarskem in Poljskem. Kjer so vsi mediji naši, kjer nas nihče ne kritizira, kjer nam nihče ne gleda pod prste in kjer ni nadležnega nadzora. Kjer v medijih ni prostora za kritike, civilno družbo in opozicijo. To je bila dolgo nazaj realnost fašističnih in nacističnih režimov, kasneje pa tudi nekdanjih vzhodnih režimov, kamor države, dolgo zaklenjene za železno zaveso, znova drvijo. In kamor bi nas rada pospravila vlada. Za začetek s finančnim izčrpavanjem, kadrovskimi čistkami in ščuvanjem ulice."

(Novinar Rok Kajzer o tem, da vlada želi prevzeti nadzor nad STA in RTV Slovenija ter že mesece na najbolj nizkotne načine napada in demonizira medije in novinarje in nanje ščuva že tako razdraženo javnost; via Večer)