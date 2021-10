Skladova javna naročila vodijo k Tovarni podjemov

Slovenski podjetniški sklad že od leta 2013 poverja izvedbo podjetniške konference Podim in projekta Start:up Slovenija zgolj enemu izvajalcu.

Slovenski podjetniški sklad že od leta 2013 poverja izvedbo podjetniške konference Podim in projekta Start:up Slovenija zgolj enemu izvajalcu, Tovarni podjemov.

Že devet let je stalnica javnih naročil sklada večinoma pogoj, da mora biti kandidat lastnik blagovnih znamk Podim in Start:up Slovenija. Ker to izpolnjuje samo Tovarna podjemov, ji sklad vsako leto odda javno naročilo po postopku brez predhodne objave, kar mu vsaj na papirju dopušča zakon.

Agencija za varstvo konkurence se ni strinjala s skladovo interpretacijo. Julija letos je vložila zahtevek za revizijo zadnjega tovrstnega javnega naročila sklada.

"Da daje javna institucija sredstva za izvedbo dogodkov zasebnemu inštitutu in pri tem izključi druge ponudnike, je gotovo lahko sporno. Takšna praksa je lahko pokazatelj omejevanja konkurence, kar je že samo po sebi problematično," je zadevo komentiral predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.

Tudi na komisiji za preprečevanje korupcije so opozorili, da je javno naročanje brez predhodne objave netransparentno, zato bi morali javni naročniki ta postopek uporabljati le izjemoma. Še posebej dobro bi ga morali utemeljiti, kadar ga uporabljajo več let zapored.

Problem sklada bi lahko bilo tudi navzkrižje interesov. Direktorica sklada Maja Tomanič Vidovič, vodja sektorja finančnih spodbud na skladu in njen mož Boštjan Vidovič, ter direktor Tovarne podjemov Matej Rus naj bi se namreč poznali še iz študentskih let.

