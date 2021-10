Sodišče zaprlo vrata nadzornikoma, ki ju je imenovala vlada

Primer neuspešnega političnega kadrovanja na RTV Slovenija

Vlada je na dopisni seji pred nekaj dnevi imenovala nova nadzornika RTV Slovenija, to sta bila simpatizerja vladne politike Anton Tomažič in Milenko Ziherl. Že naslednji dan je nadzorni svet v novi sestavi imenoval novega predsednika nadzornega sveta Janeza Čadeža. Vlada je z novima imenovanjema razrešila prejšnja nadzornika Matjaža Medveda in Petro Majer. To ni storila prvič, poskusila je že lani, a sta razrešena na vrhovnem sodišču dosegla, da sta ostala nadzornika. Zakaj je torej vlada to storila še enkrat? Nadzorni svet je poleti za novega predsednika izvolil Danila Tomšiča, ta pa je napovedal, da bodo podrobno pregledali posle in odločitve sedanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha. To je bilo očitno preveč. Nova, do politike prijaznejša sestava nadzornega sveta je razveljavila nekaj tednov stare sklepe o novem predsedniku in imenovala Čadeža.

Danes pa je upravno sodišče omenjena vladna sklepa odpravilo ter zapisalo, da se zahtevo za začasno odredbo zavrže. Tomažič in Ziherl morata tako mesti nadzornikov ponovno prepustiti Matjažu Medvedu in Petri Majer. Pritožba zoper to tožbo in sklep pa ni dovoljena.

Vladno kadrovanje na RTV Slovenija je tako doživelo hladen tuš, saj sta "politično nastavljena" nadzornika padla že komaj nekaj dni po imenovanju.

En dan po odločitvi ustavnega sodišča, ki je zadržalo pogoj PC za državno upravo, je tako tudi drugo sodišče vladi pokazalo, zakaj je pravna država pomembna. A vlade vsi ti sodni porazi po vsej verjetnosti ne bodo ustavili ...