»Etablirana politika ne posluša ljudi in ljudje ne poslušajo nje«

IZJAVA DNEVA

"Politika, ki je izgubila možnost, da navdihuje ljudi in organizira njihovo upanje za prihodnost, nagovarja njihove resnične bojazni, artikulira njihove interese in, morda najpomembnejše, promptno rešuje njihove probleme, je po definiciji izgubila svojo avtoriteto. Etablirana politika ne posluša ljudi in ljudje ne poslušajo nje. Morda je naključje, da se je precepljenost ustavila okoli podobnega odstotka, okoli katerega se giblje volilna udeležba, in že tedne in mesece nikakor ne gre naprej – a je vsekakor lepo naključje."

"Od tod tudi strah, ki je prevzel politične stranke zaradi vala protestov, ki je povsem primerljiv z evropskimi državami, ki jim je uspelo uveljaviti politični konsenz glede pogojev PCT kljub 'uporu ulice'. Zavedajo se, da so šibke in da jih, za razliko zahodnoevropskih strank, odločna in bojevita manjšina, ki se je po dolgih letih apatije na novo aktivirala, lahko odplakne. In vsaj glede svoje šibkosti so njihovi strahovi na mestu."

(Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar in kolumnist o tem, da se politične stranke zavedajo, da so šibke in da jih odločna in bojevita manjšina lahko odplakne; via Delo)