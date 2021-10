»Cerkev in oblast si lastita žensko telo«

IZJAVA DNEVA

"Cerkev in oblast si ta trenutek lastita žensko telo. To je nezaslišano in temu se je treba upreti z vsemi silami. Nobena pravica ni samoumevna in ni večna, zato je treba biti še toliko bolj pozoren in se boriti, da te pravice ostanejo."

(Poslanka Levice Nataša Sukič o tem, da je nezaslišano, da se je vrh Rimskokatoliške cerkve (RKC) vpletel v shod proti pravici do splava, ki je v soboto potekal v Ljubljani; protishoda se je udeležila zato, ker je na strani svobodnega razpolaganja z lastnim telesom in svobodne izbire o rojstvu otrok)