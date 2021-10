Ana Roš: »Janši sem povedala, da ne bom nikoli vstopila v politiko«

IZJAVA DNEVA

"Nisem ne leva ne desna, sem le človek, ki strogo stoji za svojimi stališči in zagovarja dialog. Na volitve hodim. To je moja državljanska dolžnost, ne hodim pa na proteste in ne mečem v ljudi gnilih jajc."

"Janez Janša in Urška Bačovnik sta prišla po pomoč pri organizaciji poroke – v Hišo Franko. Uredili smo obred v drežniški cerkvici, pa zabavo, na kateri smo plesali, objeti ob ognju. In že takrat sem gospodu Janši povedala, da ne bom nikoli vstopila v politiko, naj bo po vabilu Milana Kučana, Boruta Pahorja ali pa njegovem … Mislim, da je napačno, če se gostinec politično opredeljuje. Sem gostitelj in zame so vsi ljudje samo dobrodošli gosti."

(Kuharska šefinja Ana Roš o tem, da je človek, ki strogo stoji za svojimi stališči in zagovarja dialog: v intervjuju za Nedelo)