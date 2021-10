Karikaturist preroka Mohameda umrl v prometni nesreči

Lars Vilks je od leta 2007 živel pod policijsko zaščito

Lars Vilks

© Wikimedia Commons

Švedski umetnik Lars Vilks, ki je leta 2007 s karikaturo preroka Mohameda sprožil ogorčenje dela muslimanske skupnosti in od takrat zaradi groženj živel pod policijsko zaščito, je v nedeljo umrl v prometni nesreči. Vilks je potoval v neoznačenem policijskem vozilu, ki je trčilo v tovornjak blizu mesta Markaryd na jugu Švedske.

V nesreči sta umrla tudi dva policista, voznik tovornjaka pa je bil poškodovan, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Oseba, ki smo jo ščitili, in dva kolega so umrli v tej nepojmljivi in strašno žalostni tragediji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala vodja regionalne policije Carina Persson. Obe vozili sta zagoreli, voznik tovornjaka pa je bil po podatkih policije hospitaliziran.

Policija je sporočila, da še vedno ni jasno, kako je do trčenja prišlo, vendar zaenkrat nič ne nakazuje, da bi bil vpleten še kdo, poroča britanski BBC.

Policija je sporočila, da še vedno ni jasno, kako je do trčenja prišlo, vendar zaenkrat nič ne nakazuje, da bi bil vpleten še kdo, poroča britanski BBC.

75-letni Vilks je bil od leta 2007, ko so objavili njegovo karikaturo muslimanskega preroka Mohameda s pasjim telesom, pod stalno policijsko zaščito. Teroristična mreža Al Kaida je za Vilksov umor ponudila 100.000 dolarjev nagrade. Pred tem je ostre proteste muslimanov po svetu leta 2005 sprožil danski časnik Jyllands-Posten s svojo karikature preroka Mohameda.

Vilksova upodobitev muslimanskega preroka je prav tako sprožila diplomatska trenja. Takratni švedski premier Fredrik Reinfeldt se je srečal z veleposlaniki iz več muslimanskih držav, da bi omilil napetosti.

Leta 2015 je Vilks preživel napad s pištolo na konferenci o svobodi govora v danskem Koebenhavnu, v kateri je umrl danski filmski režiser Finn Neergaard.

Re7lpRUbhpU

PREBERITE TUDI: