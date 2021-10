»Če bi se nam uspelo upreti patriarhatu, bi bila tudi osvoboditev izpod okupacije bližja«

IZJAVA DNEVA

"Če želimo izvajati kampanjo proti nasilju nad ženskami v palestinski družbi, kako naj se organiziramo z ženskami na Zahodnem bregu? Kako naj se povežem s Palestinkami v Hajfi ali Jeruzalemu? To ni mogoče. In to koristi lokalnemu patriarhatu, a tudi okupaciji. Če bi se nam uspelo upreti lokalnemu patriarhatu, bi bila osvoboditev izpod okupacije veliko bližja, saj sta vprašanji povezani."

(Fidaa Al Zaanin, palestinska feministka, o tem, da se Palestinke na eni strani srečujejo s konservativnostjo in patriarhalnostjo lastne družbe, obenem pa živijo pod vojaškim škornjem izraelskega okupatorja; v intervjuju na MMC RTV SLO)