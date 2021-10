»Borut Pahor ni neumen«

Nika Kovač opozarja na molk predsednika republike, ki služi reprodukciji obstoječega sistema, danes pa ima že vidne posledice

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in ena od pobudnic nedavno uspelega referenduma o vodah, je na Facebooku opozorila na dejanja predsednika republike Boruta Pahorja, ki po njenem "ni neumen" saj je njegova politična kariera "premišljena", njegovo pogosto uporabo Instagrama pa pripisala "krizi srednjih let" in "jasnemu načrtu". "Del njegovega delovanja pa je tudi molk, ki služi reprodukciji obstoječega sistema. Z njim smo se soočali pri številnih kampanjah," je poudarila.

"Borut Pahor je molčal, ko smo se borili za brezplačna šolska kosila za otroke, ki živijo pod pragom revščine, molčal je med kampanjo Čas je ZA, molčal pri zavzemanju za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva in molčal je pred in med referendumsko kampanjo Za pitno vodo," je zapisala Nika Kovač ter dodala, da je predsednik republike molčal tudi ob policijskem nasilju nad protestniki in protestnicami in ob dolgem zaprtju šol.

Izpostavila je, da je Pahor včeraj s na sestanek povabil Zorana Stefanoviča, predstavnika stranke Resni.ca, in da so bili vsi udeleženci sestanka brez mask. Ob tem je opozorila je, da je Resnica.ca stranka, ki je "podaljšek SDS, SNS in Domovinske lige" ter da gre za stranko, ki "še ni speljala večje kampanje, spremenila zakona, ozaveščala ljudi". Niko Kovač je zmotilo, da Pahor delovanja omenjene stranke ni postavil v kontekst in da je ponovno molčal. "S tem je stranko na simbolnem nivoju prepoznal kot pomembno, ji dal pripoznanje in prostor za promocijo," je dodala direktorica Inštituta 8. marec in poudarila, da ima vsak molk posledice, konkreten primer pa po njenem vodi v "ustavno večino desnice v Državnem zboru in zaostrovanju obstoječega stanja".

Nika Kovač je ob koncu zapisala ponovno poudarila, da predsednik republike "ni neumen" in da ima "jasno politično agendo", ki se je včeraj pokazala "v vsem svojem sijaju".