Neustavno omejevanje pravice do zbiranja

Vlada prepovedala proteste na (nov) pravno nevzdržen način

Vlada je na predlog notranjega ministra Aleša Hojsa določila aktivacijo 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih v policiji, ki slednji omogoča omejitev ali prepoved gibanja na določenem območju ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda. Člen bo za začetek aktiviran 48 ur, danes in jutri, in sicer za potrebe preprečitve protesta proti pogoju PCT, ki se običajno odvije sredi tedna v Ljubljani.

Aktivacija tega člena se je zgodila prvič v zgodovini samostojne Slovenije in s tem sodi med brezštevilne represivne ukrepe, ki so se sploh prvič uvedli v času trenutne vlade. Mednje recimo sodijo policijska ura, streljanje z gumijastimi naboji, lahkotna uporaba vodnega topa, streljanje s paralizatorjem, prepoved javnega zbiranja …

In prav za potrebe omejevanja oziroma prepovedi javnega zbiranja je vlada zdaj aktivirala omenjen zakonski člen. Ta je sicer predviden za »preprečevanje hujših kršitev javnega reda, ki lahko privedejo do človeških žrtev, poškodb premoženja večje vrednosti«, kot primer se v zakonodaji navaja »organizirano ogrožanje oziroma napadanje etnične manjšine s strani večje skupine ljudi«. Karkoli si že kdo misli o teh protestih in namenih njihovih organizatorjev, pa jim je verjetno težko pripisati pričakovanje, da bo s strani protestnikov prišlo do organiziranega napadanja določene skupine ljudi, človeških žrtev in podobno.

Organizatorji protesta, ki je danes napovedan ob 15. uri, so vladno prepoved označili za nezakonito in protiustavno in napovedali tožbo na upravnem sodišču, ki bo o zadevi moralo odločati prednostno. Na prvi pogled se zdi, da imajo v tem kar zatrjujejo prav. Tudi če odmislimo že omenjene pomisleke o neizpolnjevanju pogojev za izrek ukrepa, ki so predvideni v zakonu o nalogah in pooblastilih v policiji, se ta zdi neustaven že na načelni ravni. Vlada namreč uporablja določbe o omejevanju gibanja za potrebe omejevanja pravice do zbiranja. Tak način omejevanja pravice do zbiranja pa je neustaven že na prvi pogled, saj je pravico do zbiranja možno omejevati le na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Sicer pa je v Ljubljani policija že postavila barikade.