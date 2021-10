Mučno (ne)obvladovanje epidemije

Danes je nov dan

Trenutno je v Sloveniji polno cepljenih le 48 % ljudi. Nekonsistentni ukrepi, odloki in zaničevalna retorika so privedli do polarizacije družbe in nezaupanja ne le do vlade, ampak tudi do cepljenja. Nakup cepiva Janssen pri Madžarih po tragični smrti po cepljenju še dodatno krepi frustracije.

V medicini vedno obstajajo tveganja, stroka pa nam je dolžna predstaviti možne zaplete. Vektorska cepiva so bolj tvegana za mlajše, sploh ženske, a vseeno je bilo z Janssenom pri nas cepljenih kar 70 % mlajših od 50 let, od tega več kot 200 mlajših od 18 let, čeprav EMA tega ni odobrila.

Z uveljavitvijo pogoja PCT je vlada Janssenu dodelila posebno moč, saj je edino cepivo, ki daje status cepljene osebe že na dan (edinega) prejetega odmerka. Cepljene izpostavi večjemu tveganju, saj zanemari potrebnih 14 dni za razvoj protiteles.

Naša vlada je škodljiva in dela mimo stroke, slednja pa to le nemo opazuje. Upor proti oblasti je nujen, upor proti ukrepom pa razumljiv, saj je le naivna verzija prvega.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.