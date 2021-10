»Janša se pred celotno državo hvali s tem, kako krši predpise«

IZJAVA DNEVA

"Reality show naše oblastne oblasti je dosegel nov vrhunec. Dobesedno. Potem ko je predsednik vlade junija za svoj politični šov zlorabil vojaški helikopter, da je z njim, v posmeh duhu alpinizma, na Kredarico dostavil visokega predstavnika Josepa Borrella, da sta nato 'osvojila vrh', je minuli teden, tokrat že brezogljično, zlezel še na trboveljski dimnik, pod njim pa so podaniki navdušeno pritegnili: Na raufnk, na raufnk, na raufnk se je vseedeel … Pomislimo: premier države z največjim odstotkom kovid smrtnosti in hkratno zlorabo cepiva se pred celotno državo hvali s svojim eksibicionizmom in s tem, kako krši predpise o prepovedi vzpona."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, da premier Janez Janša, da bi ozdravil svoj ego, niha med skrajno vulgarnostjo, cinizmom, depresijo in infantilnim nastopaštvom; via Dnevnik)