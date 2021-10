»Živimo v civilizaciji, ki problem potlačene bolečine sistemsko rešuje tako, da jo ignorira«

IZJAVA DNEVA

"Družbeni podsistemi so praviloma že povsem razdrobljeni. Vsak je precej svoje kraljestvo. In nobeden nima naloge, da bi posameznika obravnaval kot celoto. Naravna lastnost potlačene bolečine je, da sili na površje, da bi se lahko ozavestila in prerasla. Živimo pa v civilizaciji, ki problem potlačene bolečine sistemsko rešuje tako, da jo ignorira ali celo zanika. Tako da travme praviloma sploh ne dobijo priložnosti za dvig na površje."

(Urška Battelino, psihoanalitična psihoterapevtka, o tem, da ko smo pomembne del sebe potisnili v podzavest, jih s tem nismo ubili; v intervjuju za Delovo prilogo Ona)