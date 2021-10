FOTO + VIDEO: Policija ponovno nad protestnike z vodnim topom in solzivcem

Barikade v Ljubljani niso zaustavile protivladnih protestov, saj se je znova zbralo več tisoč ljudi, ki so med drugim zahtevali odstop vlade in predčasne volitve

Vodni top v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Protestniki, ki nasprotujejo vladnim ukrepom PCT in zahtevajo odstop Janševe vlade, so se tudi danes zbrali na Trgu republike pred poslopjem parlamenta, ki ga je policija pred tem ogradila in zavarovala. Protestniki so nekaj pred 17. uro krenili po ulicah Ljubljane. Policija je proti njim uporabila tudi vodni top in solzivec, slišali pa so se tudi opozorilni streli.

Prvi protestniki so se na Trgu republike začeli zbirati ob 15. uri. Program pa se je tokrat začel z enourno zamudo. Udeleženci shoda so ob tem povedali, da naj bi policija zadržala 30 avtobusov z osebami, ki so se želele udeležiti shoda. Na policiji so za STA navedbe protestnikov zanikali.

Policisti so ob začetku shoda nekaj udeležencev legitimirali. Ena od udeleženk shoda je v svojem govoru ob začetku shoda izrazila nestrinjanje z omejevanjem gibanja na območju Trga republike. Po njenem prepričanju policija za omejevanje nima zakonske podlage, prav tako ne za legitimiranje udeležencev.

© Gašper Lešnik

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki v zadnjih tednih poziva na shode, je tudi tokrat ponovil svoje zahteve, med njimi umik ukrepa PCT in razpis predčasnih volitev.

Po uvodnih govorih so protestniki krenili svojo pot po ulicah Ljubljane. Sprva proti Kongresnemu trgu, kjer je po poročanju 24ur.com v zastoju obstala ena izmed delegacij vrha Evropske unije na Brdu. Ko so protestniki obkolili delegacijo, se je ta začela umikati vzvratno po Slovenski cesti.

Policija je v središču Ljubljane prijela glasbenika Zlatana Čordića - Zlatka, ki je imel pred tem svoj govor na shodu. Policisti naj bi Čordića s prizorišča odpeljali v policijskem vozilu, ki so ga udeleženci shoda obmetavali z različnimi predmeti.

Policija je proti protestnikom okoli 17. ure uporabila vodni top in solzivec, v zraku je dogajanje nadzoroval policijski helikopter.

Na policiji so za STA ob 17.30 potrdili, da bodo, ker je shod razpuščen, množico razganjali "dokler bo to potrebno".

© Gašper Lešnik

Protestniki so nekaj pred 18. uro prek Gregorčičeve ulice ponovno skušali priti do Slovenske ceste, a jih je policija zaustavila. Nato so se udeleženci odpravili proti Tržaški cesti, zavili so v Rožno dolino, nato proti Tivoliju. Tam je policija zoper protestnike uporabila vodni top in solzivec. Protestniki so proti policiji metali pirotehnična sredstva, kamne, steklenice in druge predmete.

Udeleženci shoda so se nato skušali prebiti v bližino hotela Intercontinental, kjer je nastanjen del delegacij vrha EU na Brdu, a jih je policija pričakala tudi tam.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je shod ta teden izjemoma napovedal za torek, saj se bodo voditelji držav ali vlad članic EU na Brdu pri Kranju danes zbrali na neformalni delovni večerji. Na družbenih omrežjih so se zato pojavljala namigovanja, da bi se protestniki lahko tokrat zbrali na Brdu pri Kranju, a je Stevanović v ponedeljek zvečer sporočil, da lokacija shoda tudi ta teden ostaja Trg Republike.

© Gašper Lešnik

Vlada je v luči napovedi novega množičnega protesta in pred vrhom EU-Zahodni Balkan sicer na ponedeljkovi dopisni seji sprejela sklep, s katerim je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih ali javnih mestih v Ljubljani, na Bledu in Predosljah v okolici Brda pri Kranju.

Iz policije so sporočili, da bodo policisti nepoklicane osebe, ki se bodo tam nahajale, opozorili, v primeru neupoštevanja navodil pa lahko uporabijo tudi prisilna sredstva.

