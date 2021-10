Stevanović in Zlatko pridržana zaradi »hujskanja k upiranju«

Predsedniku stranke Resni.ca in glasbeniku grozi od enega do treh let zapora

Zlatko med protestniki in policisti na torkovem protestnem shodu

© Gašper Lešnik

Med pridržanimi na torkovih protivladnih protestih sta tudi glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Policija sicer tega sicer (še) ni potrdila. So pa iz Stevanovićeve stranke sporočili, da je njihov član (in eden od vidnejših prestavnikov sredinih protivladnih protestov) pridržan zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju.

Odvetnik Zlatana Čordića David Sluga pa je za MMC RTV Slovenija sporočil, da je bil njegov "varovanec pridržan protipravno", tudi njega so sicer policisti pridržali zaradi hujskanja k upiranju. V odločbi je zapisano, da je "kot vodja skupine protestnikov hujskal druge protestnike k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam in ukrepov državnih organov". Zagrožena kazen za takšno dejanje je od enega do treh let zapora.

Policija v odločbi za pridržanje, ki jo je spletnemu portalu javne televizije posredoval Čordićev odvetnik, med drugim piše, da je z glasnim pozivanjem prek mikrofona in ozvočenja ter gestikuliranjem, naj mu sledijo po ulici, protestnike "hujskal k nasilnemu dejanju, to je nasilnemu upiranju in kršenju zakonitih odločb državnega organa," da se shod razpusti. Zaradi njegovih pozivov in "gestikulacij z roko" policija shoda takrat ni mogla razpustiti, saj so se protestniki začeli premikati po ulicah centra Ljubljane, zasedli prometne površine in s tem "kršili javni red in mir", kar je vodilo v uporabo prisilnih sredstev policije.

Policisti so v odločbi za pridržanje še zapisali, da se je glasbenik Zlatko udeležil tudi "neprijavljenega protesta, ki je potekal ravno tako pod okriljem stranke Resni.ca" 29. septembra in se tam, potem ko je Zoran Stevanović množico pozval na "sprehod" po Ljubljani, pojavil kot "vodja protestnikov, ki je usmerjal množico protestnikov po vozišču Tivolske ceste in naprej po Celovški cesti v smeri severne obvoznice". Navedeno po prepričanju policije "utemeljuje priporne razloge", v odločbi pa so navedli še druge razloge.