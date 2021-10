»Na eni strani zaigrani blišč v varnem zavetju dvorca, na drugi zaplinjena Ljubljana«

Vrh EU, ki ga je gostila Janševa vlada, na Brdu pri Kranju

"Največji delež odgovornosti za izbruh nasilja, državljanske nepokorščine in nespoštovanja česar koli v slovenski družbi nosi izključno oblast, aktualna vlada, ki brezkompromisno trga vezi slovenske družbe ter ne zna in ne zmore več voditi tega naroda skozi epidemijo in z njo povezane travme. Prizori, ki smo jih v torek spremljali na Brdu pri Kranju in sredi Ljubljane, ne bi mogli biti bizarnejši. Na eni strani zaigrani blišč v varnem zavetju dvorca, na drugi zaplinjeno glavno mesto Slovenije. Na plebiscitu pred 31 leti ljudje niso imeli v mislih take podobe države, ko so oddali glas za samostojno Slovenijo. To ni družba, v kateri bi želeli živeti. To ni izbira velike večine državljanov te države."

(Novinar Zoran Potič o tem, da aktualna oblast nima nikakršnih zadržkov pri uporabi represivnih sredstev, evropski vrh pa je pri tem očitno pretveza za stopnjevanje ukrepov, potem ko se je vlada soočila z državljansko nepokorščino; via Dnevnik)