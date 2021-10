Strategija spoznavanja in spolnosti

Danes je nov dan

Ste si kdaj tako zelo želeli, da bi svet ustrezal vašim predstavam, da ste iz njih ustvarili kar ideologijo? Na istoimenskem Reddit podbralniku rojeno gibanje Female Dating Strategy se pod pretvezo sestrstva vrti v izključujočem posploševanju in racionalizaciji. Predvsem pa se uporabnice – moški v debati niso dovoljeni – čutijo upravičene do popolnega partnerja, ki naj bi ustrezal tradicionalni podobi možatosti. Zveni znano? Vzporednice s t. i. inceli ali "pickup artisti" so strašljive, a k sreči doslej brez pozivov k nasilju.

Težava je že v imenu. Seveda lahko spoznavanje potencialnih partnerjev dojemamo kot strategijo, a nesmiselno se je pretvarjati, da je prava pot ena sama. Vsekakor se pri odnosih in zvezah, v katere vstopamo, ne moremo zanašati izključno na intuicijo. Razumevanje sebe, pa tudi družbenih vzgibov in vzorcev, je pomembno. Ne glede na spol ali spolno usmerjenost pa je gotovo vredno zavreči zagrenjen determinizem in trud raje vložiti v skupno čustveno zorenje in rast.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.