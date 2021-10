»Kaj se je dogajalo v torek in kdo je kriv za nasilne izgrede?«

Šele začelo se je

Domna Grobina so na Kongresnem trgu napadli policisti v civilu, zbili so ga na tla, ga vklenili in ga kot vrečo krompirja odnesli na cesto. Tam je ležal na tleh kakšnih 15 minut. Potem je ponj prišlo reševalno vozilo. Grobin je dan po dogodku napisal, da ga je še vedno strah. »Imam hujši pretres možganov in ne blažjega, kakor se govori. In upam, da se to nikomur več ne zgodi.«

Janša prejšnji teden res ni bil zadovoljen z odzivom policije na sredin protest, ko so protestniki želeli zaustaviti promet na severni ljubljanski obvoznici. Jezno je tvitnil, da oviranje prometa in kršenje ukrepov, povezanih s covidom, nista ustavna pravica do zbiranja. Vodstvo ljubljanske policije naj bi bilo nesposobno. Kar je sledilo, je bilo pričakovano, zamenjalo se je vodstvo ljubljanske policijske uprave, minister Hojs je napovedal strožje ukrepe in policisti so političnim ukazom sledili.