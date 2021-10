Zdravniška zbornica Slovenije je še pred nekaj leti trdila, da je zdravnikov preveč

Brez analiz in brez podatkov

Vladislav Pegan, Gordana Kalan Živčec, Andrej Možina, Zdenka Čebašek Travnik in zdaj še Bojana Beović, vsi so bili in so vodje Zdravniške zbornice Slovenije in soodgovorni za zmedo v zdravstvu /

© Uroš Abram

Računsko sodišče je zaradi številnih opozoril o pomanjkanju zdravnikov opravilo revizijo učinkovitosti vstopa zdravnikov na trg dela, pri čemer je seveda ugotovilo, da na tem področju vlada kaos. Oziroma da ni mogoče ugotoviti dejanskih zdravniških kapacitet, torej kako obremenjeni so zdravniki po posameznih področjih, zaradi česar tudi ni mogoče oceniti potreb po dodatnih zdravnikih. Torej, koliko urologov, anesteziologov, zobozdravnikov in družinskih zdravnikov bomo dejansko potrebovali čez pet do deset let, kolikor v povprečju traja izobraževanje.