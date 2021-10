Grožnje študentkam, ki so hotele opozoriti na sporno ravnanje fakultete

Nadstandardni paket

Na novogoriški Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) – sicer zasebnem projektu Boruta Rončevića in Mateja Makaroviča, obeh blizu stranki SDS – so se v novem študijskem letu odločili študentom ponuditi »nadstandardni paket« Study+, ki bo z doplačilom 300 evrov nekaterim študentom omogočil spremljanje predavanj in opravljanje študijskih obveznosti na daljavo. Študenti, ki si paketa ne morejo privoščiti ali za storitev, ki jo je fakulteta lani lahko izvajala brez doplačila, preprosto ne želijo plačati, so prepričani, da se jim godi krivica in da fakulteta z uvedbo paketa krši številne zakonske določbe.