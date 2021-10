Facebookova žvižgačica

Konec skrivalnic za Facebook, ki je že dolgo tarča hudih kritik

Nekdanja podatkovna znanstvenica pri Facebooku Frances Haugen

Podjetje Facebook, lastnik istoimenskega družabnega omrežja, pa tudi družabnega omrežja Instagram in nekaterih drugih aplikacij, je že dolgo tarča hudih kritik – vse od tega, da je glavni vir lažnih novic, ki jih na svojih omrežjih slabo regulira (celo tako slabo, da je imel vpliv na predzadnje ameriške volitve), do tega, da negativno vpliva na samopodobo otrok in najstnikov. Čeprav se je doslej podjetje vseh obtožb branilo in obljubljalo spremembe, bi utegnila biti razkritja zadnjega tedna zanj usodna. Vrata podjetja in njegovih skrivnosti so se namreč na stežaj odprla – za prepih je poskrbela žvižgačica Frances Haugen.