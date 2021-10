Predstavnik »drhali«

Organiziran napad SDS na Jašo Jenulla

© Twitter

Komisija državnega zbora za peticije je v ponedeljek na skupni seji z odborom za kulturo obravnavala vprašanje rumenih jopičev in Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v pisnem prispevku poudaril, da neonacizem »ni in tudi nikoli in nikdar ne bi smel biti v slovenskem javnem interesu«.

Ko pa je želel svoj pogled sporočiti predstavnik Aktiva delavk in delavcev v kulturi Jaša Jenull, eden od najbolj izpostavljenih kolesarskih protestnikov, to najprej ni bilo všeč poslanki Alenki Jeraj iz SDS. Izrazila je ogorčenje, saj Jenull po njenih besedah »že celo leto tedensko krši zakone«, ker organizira »neprijavljene proteste«. Na njih se po njenem »grozi predsedniku vlade, ministrom, zdravnikom in drugim«. Sejo so nato zapustili poslanci SDS in NSi. Tudi protest leta 1988 na Roški v podporo Janezu Janši, danes predsedniku SDS, ni bil »prijavljen«.

Iz SDS so pozneje sporočili, da bodo od predsednika DZ Igorja Zorčiča zahtevali, da v prihodnje sodelovanja na sejah delovnih teles ne dovoli tistim, ki »spodbujajo nasilje in ogrožajo varnost in zdravje«. Jenull je v svojem nastopu sicer zgolj navedel nekaj znanih dejstev o tem društvu, med drugim je dejal, da publikacije obravnavanega društva jasno kažejo, kaj zastopa, ustava pa po njegovih besedah »prepoveduje spodbujanje k sovraštvu in nestrpnosti«.

Jenull je bil nato deležen še številnih napadov predstavnikov SDS. Miro Petek je na Twitterju objavljal fotografije, na katerih je Jenull, ki je med nastopom na »svojo« mizo prilepil dva plakata, kar je državni sekretar na ministrstvu za kulturo pospremil z besedami, da »parlament postaja cirkus«. Zapisal je tudi: »Z društvom, ki ima štiri člane, od tega je eden v arestu, se ukvarja celotna državna politika. Kot da je nekaj eksotov največja nevarnost za državo. Ob tem pa se pravi kriminalci šetajo po političnem dvoru in s svojo retoriko protestnike spreminjajo v drhal.«

Predsednik lokalne mariborske SDS Dejan Kaloh je prav tako na Twitterju zapisal, da smo priča »zatonu pravne države« in da je »anarhija na pohodu«, ker je bil Jenull v parlamentu, Stevanović pa pri predsedniku republike. Še dlje je šla poslanka SDS Mojca Škrinjar, ki je tvitnila, da je človek, »odgovoren za nedovoljene shode in posredno širjenje virusa«, v parlamentu, in dodala, da »predstavnikov drhali in predstavnikov kršilcev zakona« ne misli poslušati, zato je »šla ven«.