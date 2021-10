Poziv k preiskavi uporabe prisilnih sredstev policije na torkovih protestih

Mirovni inštitut poziva varuha človekovih pravic, naj ukrepa

Policija na torkovem protivladnem protestu

"Mirovni inštitut poziva varuha človekovih pravic, naj v okviru svojih pooblastil preišče uporabo prisilnih sredstev policije na torkovem protestu v Ljubljani, in sicer z vidika kršitev pravice do zbiranja in združevanja ter prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja," je danes sporočil direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori.

Na inštitutu menijo, da obstajajo utemeljeni razlogi za skrb, da je policija na torkovih protestih svoja pooblastila zlorabila. To sklepajo na podlagi posnetkov, poročil medijev, izjav predstavnikov policije in pričevanj očividcev.

"Zaradi velike količine uporabljenih plinskih sredstev, njihovih posledic niso utrpeli le protestniki, temveč tudi naključni mimoidoči in prebivalci mestnega središča. Po poročanju očividcev in nekaterih medijev je bila med protestniki le peščica posameznikov, ki bi jih lahko šteli za nasilne, medtem ko so na protestih sodelovali tisoči mirnih protestnikov, tudi otroci in starejši."

Ob spremljanju posnetkov s protesta se po oceni inštituta porajajo tudi sumi prekoračitev pooblastil pri uporabi prisilnih sredstev zoper posameznike.

Dodali so sledeče: "V skladu z ZNPP (Zakon o nalogah in pooblastilih policije) se prisilna sredstva proti množici uporabljajo le po odredbi generalnega direktorja policije, direktorja policijske uprave ali pooblaščenega policista. Brez odredbe policisti lahko uporabijo plinska sredstva in druga sredstva za pasivizacijo le, če je to potrebno za prijetje osebe pri terorističnih dejanjih, ugrabitvah ali v drugih primerih, ko se oseba aktivno upira ali napada z orožjem ali nevarnimi predmeti; oziroma če utemeljeno pričakujejo oboroženi odpor, zaradi katerega bi lahko bilo neposredno ogroženo življenje policista ali druge osebe."

Opozorili so, da če je bila uporaba prisilnih sredstev zoper množico dejansko prepuščena "samostojnemu odločanju pripadnikov", naj varuh razišče zakonitost takšnega prepuščanja odločitev posameznim pripadnikom policije, glede na to, da je policija že vnaprej napovedovala ukrepe zoper protestnike in da je aktivirala 9. člen ZNPP.