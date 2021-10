Motnja diagnostike

Pixabay

Motnja aktivnosti in pozornosti (ADHD) je že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja predmet javnih polemik; bodisi o rabi stimulativnih zdravil pri otrocih bodisi o možnostih pretirane ali prenizke diagnostike pri odraslih. Število primerov v Sloveniji narašča.

Ker gre za simptome v smeri hiperaktivnosti, impulzivnosti in znižanja pozornosti, je bil dolgo pripisan predvsem otrokom, a pri večini se ADHD nadaljuje tudi v odraslost. Pri nas se morajo za diagnostiko simptomi pojaviti do 12. leta, a jih je težje prepoznati, kadar so manj tipični. Tako diagnoza pogosteje spregleda deklice, ki npr. pouka kljub nepozornosti ne motijo, kar lahko v odraslosti močno vpliva na njihova življenja.

Razlike pri prepoznavanju ADHD glede na spol in druge vidike kažejo, da bi bilo v procesu poleg prisotnosti simptomov dobro upoštevati tudi druge – družbene – dejavnike. Vsi bi namreč morali imeti priložnost za dobro mentalno zdravje, ne glede na to, kako (ne)konvencionalen je naš izraz duševnega stanja.

