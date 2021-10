»Hojs je novodobni Jelinčič«

IZJAVA DNEVA

"Že res, da je Aleš Hojs tak novodobni Zmago Jelinčič, ki so ga vsi imeli radi, ker je provociral, bil nesramen in napadal drugače misleče. Ampak Zmago je bil salonski tiger. In nikoli na čelu represivnega aparata države številka ena. Aleš je na čelu. Daleč od salonov in navdušen, ko policija čisti ulice in trge. Še isti večer ji čestita. In za njim takoj Matej Tonin. Pa še šef policije, da ne bo padel v nemilost. Namesto da bi se opravičili, so navdušeni. V začetku so bili policisti mevže, potem premalo odločni in na koncu pohvaljeni. Rosvita Pesek je trpela z ubogimi policisti, ki so se pojali za protestniki, in bila zadovoljna, da je policija ukrepala bolj odločno. In za češnjo na torti je bil šef uniformirane policije edini, ki je v torek nastopal v Odmevih. In Rosvita se mu je zahvalila, da si je vzel čas in je komentiral dogodke. Skratka, enkrat v prihodnosti naj kar uniformirani policisti vodijo informativne oddaje."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da se je Slovenija v torek spremenila v policijski poligon. saj je vlada aktivirala člen, ki vnaprej daje posebna pooblastila represivnim organom in vnaprej vsem nam zoži svobodo gibanja in življenja; via Dnevnik)