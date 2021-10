»Česa podobnega nikjer v tujini nisem videla«

IZJAVA DNEVA

"Javni pritiski na sodnike bi morali biti nepomembni in brez učinka. Prepričana sem, da taki v resnici tudi so. Verjetno pa je sodnikom včasih težko in potrebujejo tudi dobršno mero poguma. V resnici ne vem, od kdaj se že vleče ta neduhovita mantra o krivosodju. Kako je pravzaprav mogoče, da se je iz korupcijskega primera razvila teza o zaroti sodstva? Česa podobnega nikjer v tujini nisem videla. Mogoče je tedaj šlo tudi za nesrečno naključje, da je bil predsednik vrhovnega sodišča sodnik Masleša, ki je svoj mandat začel z morda pretežko popotnico sicer nikoli dokazanih očitkov o domnevni osebni neprimernosti. Sodstvo je bilo tako ves čas nekako v položaju, da se mora braniti pred očitki o spolitiziranosti in nekakšni prežetosti s komunistično ideologijo, kontinuiteto. Vsi ti očitki se mi zdijo naravnost smešni, sploh kot predstavnici generacije sodnikov, ki smo to postali v demokratični Sloveniji. Paradoks je, da te očitke izražajo tisti, ki res predstavljajo kontinuiteto in se očitno borijo z nekimi svojimi demoni iz preteklosti."

(Dr. Vesna Bergant Rakočević, višja sodnica in predsednica Slovenskega sodniškega društva, v očitkih vidnih politikov, ki v sodstvu vidijo kontinuiteto iz komunističnih časov, vidi paradoks, saj jih izrekajo predvsem tisti, ki so bili sami politično dejavni v manj demokratičnih časih; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)