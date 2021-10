»Oblast si želi še bolj jeznega ljudstva, saj je z jezo preprosto manipulirati«

IZJAVA DNEVA

"Ničesar takega, česar o desnici na oblasti ne bi že vedeli: pripravljena je storiti karkoli, da ostane na oblasti. Policijsko nasilje ni stihijsko in nikakor ni znak panike oblasti. Prav nasprotno, oblast izgrede motivirano in premišljeno spodbuja, policijsko reakcijo in uporabo sile pa načrtuje. Oblast si želi le še bolj jeznega ljudstva, saj je z jezo, ki s sabo ne prinaša formulirane politične opozicije, preprosto manipulirati. Des­nica je tista politična opcija, ki bo jezo znala mobilizirati za svoje potrebe. Problem jeznih protestniških gibanj, ki se bojujejo izključno proti (elitam, oblasti, omejevanju svoboščin …), ne formulirajo pa tudi svojih predlogov za, je, da se veliko energije steka v nič. Nekaj malega se je bo steklo v nove populistične stranke, s katerimi se bo odlično razumela prav desnica."

(Novinarka in kolumnistka Mojca Pišek o dogajanju na torkovih protestih, ko je policija uporabila vodni top in solzivec; via Nedelo)