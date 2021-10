Feministični abecedarij: PATRIARHAT

Patriarhat – ideologija, ki je povzročila vznik, danes pa ohranja nujnost feminizma. Nadvlada moških se je skozi zgodovino vzpostavila kot samoumevna; kot nekaj, česar ne preizprašujemo dovolj. Ideja moške superiornosti kot začaran krog vzdržuje samo sebe, saj so imeli moški tradicionalno privilegiran dostop do javnega prostora, znanosti, politike in drugih za razvoj družbe ključnih sfer, ki so jih oblikovali in razlagali po svoji podobi in glede na svoje interese. Šele ko so te sfere, ki so se predstavljale kot objektivne, racionalne in nepristranske, začele dekolonizirati različne spolne, seksualne in druge manjšine, so jih razgalile kot globoko patriarhalne.

Z relativizacijo patriarhalnih samoumevnosti pa, navidez protislovno, pridobijo tudi moški, ki jih kar naenkrat za vrat ne stiskajo več na spol vezana pričakovanja po uprizarjanju idealizirane možatosti, pač pa se počasi širi diapazon možnega. Zagotovo je osvobajajoče, če tvoja edina družbeno predpisana vloga ni več – šovinist.

