»Zaradi Janše ne morem imeti svobode in miru«

IZJAVA DNEVA

"Če bi se on želel pogovarjati na lepši način, bi prišel na Trg Republike vsak petek in ustvarjal nek dialog. On tega ne želi, on tega ne pozna in komunicira z državljani preko Twitterja in nas žali, tako, da če kdo uporablja agresiven, prostaški jezik, je to predvsem Janez Janša."

"Razumem, da gre mnogo moškim na živce, če ženska govori glasno, če govori odločno in če ženska govori artikulirano. Proti takim očitkom se mislim jaz kot ženska boriti. To, da se žensko samo zato, ker govori malo glasneje označuje kot histerično, v bistvu samo kaže, da bi vsi ti ljudje najraje videli, da bi ženska bila tiho in za štedilnikom."

"Jaz bi si to zatočišče, ki se ga pripisuje goram, želela imeti vsepovsod, želim si to zatočišče in mir, svobodo imeti tudi doma, soseski, v Ljubljani. Tega pa ne morem imeti ravno zaradi Janeza Janše."

(Protestnica in sindikalistka Tea Jarc, ki je predsednika vlade srečala na Kredarici (tam jo je premier vprašal, ali ima Polje dan odprtih vrat), o tem, da z Janezom Janšo nikjer ne bi mogla biti "tovariška"; v intervjuju v oddaji Ena na ena na Pop TV)