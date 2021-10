»Nekaj ti moram povedati ...«

O razkritju oziroma coming outu LGBTIQ+ oseb v Sloveniji

Zavod TransAkcija je predstavil rezultate raziskave o LGBTIQ+ osebah ter njihovih izkušnjah ob razkritju oziroma coming outu. V njej je sodelovalo 477 oseb, starih med 13 in 57 let, povprečna starost sodelujočih pa je bila 24,5 let. Raziskavo so izvedle_i preko spletne platforme 1ka, kjer je bila objavljena med februarjem in aprilom 2021, k sodelovanju v raziskavi pa so bile povabljene vse LGBTIQ+ osebe v Sloveniji, vključno z osebami, ki še raziskujejo svoje spolno usmerjenost/identiteto in/ali izraz. Sodelovanje v raziskavi je bilo anonimno in na osnovi svobodne odločitve posameznice_ka.

"Namen raziskave ni znanstvena analiza razumevanja koncepta coming outa in coming out izkušenj, temveč pridobitev podrobnega uvida v izkušnje in potrebe LGBTIQ+ oseb širom Slovenije. Nepričakovano je raziskava potrdila, da LGBTIQ+ osebe vseh starosti želijo in potrebujejo več naslavljanja coming out tematik iz raznolikih razlogov in perspektiv," so zapisali v Zavodu TransAkcija.

Pri vprašanju katere informacije je LGBTIQ+ osebam pomembno povedati ob prvem coming outu novi osebi je bilo mogoče izbrati več možnih odgovorov: 2 izmed 3 LGBTIQ+ oseb (62 %) je (bilo) najtežje narediti coming out mami, 58 % očetu, 43 % babici/babicama, 36 % širšemu sorodstvu in 30 % dedku/dedkoma. Vsi odgovori, kjer minimalno 1 izmed 3 LGBTIQ+ oseb najtežje naredi coming out, se navezujejo na osebe iz ožjih ali širših družinskih okolij.

© TransAkcija

Pri vprašanju katere informacije je LGBTIQ+ osebam pomembno povedati ob prvem coming outu novi osebi je bilo mogoče izbrati več možnih odgovorov. 1 od 2 LGBTIQ+ oseb (49 %) je ob prvem coming outu pomembno, da sporočijo, da se bodo bolje počutile_i, če bo njihova spolna usmerjenost/spolna identiteta oz. indentiteta sprejeta in spoštovana s strani drugih oz. osebe, kateri so se outirale_i/razkrile_i.

© TransAkcija

Sodelujoče so vprašale_i, kako največkrat naredijo coming out, pri čemer je bilo mogoče izbrati več možnih odgovorov. 4 od 5 LGBTIQ+ oseb (81 %) največkrat naredijo coming out ustno/s pogovorom v živo.