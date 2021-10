Žižek in Varoufakis v Ljubljani o vprašanjih, ki tarejo levico

"Kakšne so realne možnosti levice danes?" je zgolj eno od vprašanj, ki se jih bosta lotila vodja evropskega političnega gibanja DiEM25 in svetovno priznani slovenski filozof

Žižek / Varoufakis

© Festival Indigo / Facebook

V četrtek, 21. oktobra, bo v ljubljanski Cukrarni ob 18.15 pogovor z mednarodno prepoznavnim ekonomistom. Yanis Varoufakis je vrhunski ekonomist, ki je bil v ospredju mednarodne medijske pozornosti kot minister za finance v vladi Sirize v Grčiji, danes pa vodi levo vseevropsko politično gibanje DiEM25. Pogovor bo vodil svetovno priznani slovenski filozof Slavoj Žižek, zato je pričakovati, da bo debata "daleč od vljudne izmenjave mnenj enako mislečih". Na spletni strani festivala Indigo so zapisali, da se bo Žižek z brezobzirno odkritostjo lotil vprašanj, ki tarejo današnjo levico. Med slednjimi so navedli denimo sledeče: Je vlada Sirize imela možnost, da bi preživela brez kapitulacije pod pritiskom Evropske unije? Kakšne so realne možnosti radikalne levice danes? Kako se je zaradi pandemije spremenil globalni kapitalizem? Bo kapitalizmu uspelo obvladati ekološko krizo?

Je vlada Sirize imela možnost, da bi preživela brez kapitulacije pod pritiskom Evropske unije? Kako se je zaradi pandemije spremenil globalni kapitalizem? Bo kapitalizmu uspelo obvladati ekološko krizo?

Vstopnice za udeležbo v živo so že razprodane, a pogovor iz Cukrarne boste lahko spremljali tudi v živo prek spletnega prenosa.