»Tudi zelo inteligentni ljudje so delali grozljive stvari«

IZJAVA DNEVA

"Inteligentnost je namreč zgolj ena od lastnosti človeka, njegove duševnosti in celotnega bitja. Tisto, kar v razpravi o inteligentnosti navadno pogrešam, je to, da se ne zavedamo, da so pomembne tudi druge stvari. Obstajajo namreč strašno inteligentni posamezniki, ki pa so osebnostno popolnoma neartikulirani in asocialni. Znana je cela plejada primerov iz sodne prakse, kjer imamo opravka z zelo inteligentnimi ljudmi, ki pa so delali grozljive stvari. Ne želimo si le malih genialcev – želimo si zelo sposobne, pronicljive, bistre in vendarle integrirane, uravnotežene, srečne in prijazne ljudi. Malčke in mlade, ki se bodo razvili v takšne odrasle. To pa pomeni, da je treba ves čas delati na celotni človekovi osebnosti."

(Psiholog Valentin Bucik o pomenu inteligentnosti; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)