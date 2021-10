Ukrepati je treba takoj in odločno

Alessandro Erbetta / Unsplash

Skoraj 60 % mladih, starih med 16 in 25 let, zelo zaskrbljeno zre v prihodnost. Zaradi pregrevanja podnebja, iztrebljanja živalskih in rastlinskih vrst, onesnaževanja voda in zraka nas ta zaskrbljenost ne bi smela čuditi, pač pa bi se ji morali pridružiti.

Se pa lahko čudimo politikom, ki navkljub vztrajnemu opozarjanju znanstvenikov glede uničevanja narave zmorejo zgolj govoričiti. Je znotraj naravnih omejitev še upanje za blaginjo vseh? Sodeč po zadnjem poročilu medvladnega panela za podnebne spremembe še ni prepozno, da bi preprečili podnebni zlom, a zgolj če hitro in drastično znižamo izpuste toplogrednih plinov.

Lahko to naredimo z do narave prijaznimi ukrepi? Kako je podnebje zares prepleteno z vodami, naravo in življenjem nasploh? O tem in o možnih rešitvah iz krize bodo jutri, 14., in pojutrišnjem, 15. oktobra, govorili na simpoziju “V vrtincu sprememb” v organizaciji Nacionalnega inštituta za biologijo in Mladih za podnebno pravičnost.

